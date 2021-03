– Da jeg fikk se vinnerutkastet på anbudet, så jeg at det sto en annen produsent på mine produkter. Det var ren flaks at det ble oppdaget, sier møbeldesigner Grethe Sivertsen.

Sivertsen har designet barnemøbler i snart 15 år og har innredet flere store barnehager. Hun eier firmaet Kinkeliane som designer og lager møbler spesielt tilpasset barn, og denne vinteren håpet Sivertsen å være med på å innrede Frol barnehage i Levanger kommune.

Men da vinneren av anbudet ble kjent, oppdaget Sivertsen at produkter som minner svært mye om hennes skulle leveres av en annen produsent.

– Det er veldig alvorlig. Det kan man ikke gjøre, det er rett og slett en kopiering, sier hun.

Denne stolen er blant Kinkeliane-møblene Grethe Sivertsen mener er kopiert i et offentlig anbud i Trøndelag. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Vinneren av anbudet er selskapet Senab Eikeland, som er Norges største aktør når det gjelder innredning av næringsbygg og offentlige miljøer.

Der avviser de at det er skjedd kopiering.

– Vi har ikke kopiert hennes produkter, sier daglig leder Kathrine Sørensen i Senab Eikeland Trondheim.

Mener Sivertsen misforstår

Sørensen mener Sivertsen ikke har forstått alle aspekter ved en offentlig anbudsprosess. Hun sier bildene Sivertsen sikter til, er brukt som illustrasjoner i Levanger kommune sine dokumenter.

– Bildene er ikke lagt inn av oss. Vi føler Sivertsen går veldig hardt ut her, sier Sørensen.

Sivertsen svarer at Kinkelianes møbler er beskrevet i anbudet med hennes bilder, tekst og mål.

Hun mener det ikke har skjedd noen misforståelse, og at Senab Eikeland blant annet har kopiert designet til en av hennes stoler. Stolen gjør at barnehageansatte slipper unna tunge løft av barn inn og ut av stolen.

Denne stolen har en spesiell lås og bøyle som Sivertsen mener er kopiert.

– Det er veldig sårt å se at de bare kan forsyne seg av vår innsats. Vi elsker jo dette, og skaper med lidenskap, sier hun.

Sivertsen samarbeider med interiørarkitekt og møbeldesigner Karl Marius Sveen om Kinkeliane-produktene.

– Vi har stor kompetanse på det vi har utviklet. Noe er helt nytt og finnes ikke på markedet fra før, sier Sivertsen.

– Kopiering har blitt en praksis

Hun mener hun har blitt kopiert før, en sak som ble omtalt i Dagens Næringsliv høsten 2019. Sivertsen synes det er ekstra ufint når store selskap kopierer små designere, fordi styrkeforholdet er så skjevt.

Likevel vil hun stå frem med saken.

– Jeg er utdannet barnehagelærer og skal skolere de aller minste på hva som er rett og galt. Og dette er rett og slett galt. Hvis ingen sier fra, kan de store bare fortsette som før, sier hun.

Ifølge Sivertsen har også fem andre designere blitt kopiert i det samme anbudet. Hun mener kopiering er et problem i bransjen, og tror et bedre regelverk kunne klargjort mange situasjoner som kan fremstå som gråsoner.

– Kanskje grenser har blitt flyttet. Uansett tror jeg de fleste designere kan skrive under på at kopiering har blitt en praksis.

Støtter Sivertsen

Bransjeforeningen Designindustrien støtter Sivertsen i at hun er blitt kopiert.

– I anbudet er det vist til konkrete produkter med bilder, og det er oppgitt hvem som er produsent. Ved noen av produktene står det oppgitt en annen produsent enn den opprinnelige, og disse produktene er gitt en liten vri. Men slik vi ser det, blir det ikke dermed et nytt produkt. Det blir en etterligning, sier bransjesjef Egil Sundet.

Egil Sundet i Designindustrien. Foto: Norsk Industri

Fordi Designindustrien ikke er part i saken, har ikke Sundet full innsikt i alle dokumentene. Men han føler seg likevel trygg på at Sivertsen og Kinkeliane har blitt utsatt for kopiering.

– Det er brudd på både markedsføringsloven og åndsverkloven, sier han.

Designindustrien er en del av Norsk Industri, og har 140 medlemsbedrifter. De jobber for bedre vilkår for norske designere og produsenter av blant annet møbler, interiør og tekstiler.

Kathrine Sørensen i Senab Eikeland vil ikke ha noen mening om vurderingen Designindustrien har gjort.

– Det får stå for deres regning, sier hun.

Kommunen ønsker ikke kopier

Kinkeliane har ikke patent på produktene sine, men det betyr ikke at designet kan kopieres, understreker Sundet. Han er enig med Grethe Sivertsen i at kopiering er et problem i bransjen.

Nylig arrangerte Designindustrien digitalt medlemsmøte der nettopp kopiering var tema.

– Erfaringen er at de seriøse aktørene oppfører seg ordentlig, men selv de kan gjøre feil. Men kopier er først og fremst knyttet til useriøse aktører, sier Sundet.

Levanger kommune er oppdragsgiver i det offentlige anbudet som gjelder innredningen av Frol barnehage. De er kjent med beskyldningene om kopiering.

– Vi tok en runde internt og alle var enige om at vi måtte få en bekreftelse på at det ikke er skjedd kopiering i denne saken. Det har vi fått fra Senab Eikeland. Det er en del av avtaledokumentet nå, sier Svein Roger Troset, fagansvarlig for prosjekt i Levanger kommune.

Han sier kommunen selvsagt ikke ønsker kopier.

– Det er ikke heldig for noen parter. Men jeg tror bransjen har en jobb å gjøre når det kommer til definisjonen av en kopi. Det virker som det finnes en god del gråsoner, sier Troset.

Sivertsen håper at anbudskonkurransen blir utlyst på nytt.

– Barn fortjener like gode rom som voksne. De sanser og opplever ting nærere enn oss, sier hun.