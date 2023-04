Barne- og ungdomsarbeider dømt for overgrep mot fire jenter

En 25-år gammel mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt for overgrep mot fire jenter under seksuell lavalder, melder Stavanger Aftenblad.

Han var i sommeren 2021 lærling som barne- og ungdomsarbeider både på en fritidsklubb for ungdom og en barneskole i Sør-Rogaland. Etter skoleferien skulle han begynne å jobbe på en ungdomsskole.

Tiltalte får noe fratrekk for å ha tilstått overgrepet mot en 15-åring, og for en delvis tilståelse av forholdene mot to jenter under 14 år.

Tingretten dømmer 25-åringen til fengsel i fire år og tre måneder.