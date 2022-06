Barna i syvende klasse på Kampen skole i Stavanger har allerede fått vite klassedelingen til ungdomsskolen til høsten.

I år bidro den spennende annonseringen til noe som ikke har oppstått før.

Da 12 år gamle Anne Marte Eltervaag Kristensen kom hjem fra skolen samme dag, åpnet hun Snapchat og oppdaget noe uhyggelig.

– Folk hadde allerede begynt å snakke om hvem som er finest i de forskjellige klassene og hvem man liker best, forteller Anne Marte.

Storesøster Ingeborg på 14 viser frem appen som brukes til å rangere utseendet til klassekamerater.

“ Sånn ser den ut.

Appen «Sendit» gjør det mulig å stille et spørsmål til vennene dine på Snapchat hvor svarene du får er anonyme.

Selv om rangeringen har foregått lenge blant klassekameratene til Anne Marte, ble hun ekstra oppgitt over situasjonen og fortalte det til foreldrene sine.

– Jeg fortalte bare at jeg synes det var irriterende at det er så mange gutter som rangerer utseendet til jentene. Folk blir jo usikre på seg selv hvis man blir rangert dårlig, sier hun.

Dette fikk pappa Egil Kristensen til å reagere sterkt.

På sin egen Facebook-profil postet han et innlegg om saken hvor responsen fra flere bekymrede foreldre har vært enorm.

BEKYMRET: Pappa Egil Kristensen er fortvilet over teknologi som legger til rette for mobbing. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

– Jeg er fortvila. Riktignok har appen 17 års aldersgrense, men hva hjelper vel det når hvem som helst kan laste den ned, sier han.

Kristensen er redd slik teknologi er med på å gjøre mobbing mer utbredt.

– Slik teknologi legger jo til rette for mobbing, men også ganske enkelt for at barn kan bli mobbere, sier han.

Ikke bare utseendet som vurderes

Appen har ulike maler som kan brukes til rangering, hvor utseendet blir lagt stor vekt på.

Malen som ofte blir brukt i rangering. Her blir det sendt inn navn på personer som så rangeres fra 1 til 10. "Send meg to navn og jeg velger min favoritt" "Send meg to navn og jeg velger min kjære" "Gi meg to alternativer jeg kan velge mellom" "Send meg tre alternativer til en kyss, ekteskap eller blokker"

Men søstrene forteller at rangeringen ofte ikke bare handler om utseende.

– Rangeringen går på utseende, personlighet, tillit til personen og hvor smart man mener personen er, forklarer Anne Marte.

– Så blir de rangert fra 1 til 10, legger Ingeborg til.

Jentene har ikke selv sendt inn sine egne navn til vurdering. Likevel har de dukket opp på flere rangeringer på andres snapchat historier.

– Andre har sendt inn mitt navn til rangering uten at jeg har bedt om det. Det er veldig irriterende, sier Anne Marte.

FORTVILET: Ingeborg (til venstre) og Anne Marte snakker sammen om rangeringen via Sendit appen. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

De tror det kan være flere grunner til at folk sender inn navn som ikke er deres egne.

– Kanskje noen vil at andre skal bli ledd av fordi de vet at de vil få en dårlig rate, mener Ingeborg.

– Eller kanskje de har sendt inn sitt eget navn og ikke vil at det skal være åpenbart, fortsetter Anne Marte.

– Kan føre til utrygghet i klassene

Kristensen har merket at foreldre lett kan legge ansvaret over på skolene i slike tilfeller.

– Mange roper om at skolen må komme mer på banen, men min opplevelse er at spesielt skolen mine barn går på har vært veldig på ballen, forklarer han.

Rektor på Kampen skole, Anne Kirsti Drivdal Grytten, mener at situasjoner som dette må tas på alvor.

Rektor på Kampen skole, Anne Kirsti Drivdal Grytten. Foto: Maja Mathisen / NRK

– Jeg vil si at slike hendelser kan føre til utrygghet i klassene. Her måtte vi bare snu oss raskt om og legge fag til side, forklarer rektoren.

– Klarer ikke se konsekvensene

Psykologspesialist for barn og unge, Klara Øverland, tror at barn ikke klarer å se alvoret i slike situasjoner.

– Jeg tror det blir en lek for de. Det kan starte ganske uskyldig, men de klarer ikke se konsekvensene av hvordan det rammer de som blir vurdert negativt, sier hun.

Psykologspesialist Klara Øverland. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

Men konsekvensene kan bli store.

– Det kan ha direkte konsekvenser for dannelse av vennerelasjoner. Hvis barn begynner å velge seg ut de som blir best rangert er vi inne på mobbemekanismer, forklarer Øverland.

Hun mener at kommunikasjon med barn kan bidra til å løse opp i slike floker.

– Jeg tenker at vi må snakke med barn om hva det gjør med de som får dårlig rangering. Barn er jo født med en høy grad av empati og da tenker jeg at det å spille på det empatiske virker, mener hun.

Vanskelig å si ifra

Jentene er redd det er vanskelig å gjøre noe med.

Ingeborg og Anne Marte tror det er vanskelig å gjøre noe med situasjonen. Foto: MAJA MATHISEN / NRK

– Folk blir nok redd for å si ifra fordi de vet at de blir ledd av, så da unngår de nok å gi beskjed, mener Ingeborg.

De håper likevel å se en ende på rangeringen som foregår på appen og spesielt utseendepresset som følger med det.

– Det ligger forventninger til hvordan vi skal se ut som unge. For eksempel kjendiser er jo voksne og barn burde ikke føle seg tvunget til å se ut som de, avslutter Anne Marte.