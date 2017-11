Barn leker farlig nær jernbanen

Ganddal stasjon i Sandnes er det området i landet som Bane Nor får flest meldinger om barn som leker farlig nær jernbanesporet. Bane Nor og NSB ser det som nødvendig å informere elever ved Ganddal skole om farene med å være for nær jernbanesporet, skriver Sandnesposten.