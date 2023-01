– Det var en grusom opplevelse. Det er lett å tenke det verste når slike stoffer er på avveie, sier far Anders Håkonsen.

NRK møter ham sammen med kona Ida og datteren Mia.

Dagen før fikk de sjokkbeskjeden; Mia hadde fått i seg et etsende stoff på uteområdet i barnehagen.

– Det var mistanke om syre. De fleste kjenner jo til hva syre kan gjøre med kropp og hud, og tankene spant veldig da vi fikk den beskjeden, sier faren.

Far Anders Håkonsen forteller om den grusomme opplevelsen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Rasende, fortvila og redd

Mia går i Åsebøen FUS barnehage. Styrer Grete Vedøy er tydelig preget av hendelsen.

– Man blir rasende, fortvila og redd. Barna skal være trygge her, og vi er drillet til å håndtere kriser. Når noe som dette skjer, spenner det fullstendig under beina på deg.

Hun forteller at Mia begynte å kaste opp etter å ha lekt i uteområdet.

– Vi skjønte ingenting. Hun var frisk og fin før hun begynte å kaste opp. Men så tenkte vi at det jo går mye omgangssyke for tiden.

Likevel var oppkastet tjukt og hvitt, og så ikke ut som vanlig oppkast.

Senere ble Mia fraktet til Haugesund sjukehus med etseskader i munnen.

Det var Haugesunds Avis som omtalte saken først.

Leder i Åsebøen FUS barnehage i Karmøy, Grete Vedøy, er preget etter hendelsen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Flaske med etsende stoff

Det var omtrent klokken 10 at barnehagen ringte foreldrene til den lille jenta, for å gi beskjed om at hun hadde kastet opp.

Foreldrene tok henne med til legen, og ble etter hvert sendt hjem.

– Etter en liten stund fikk jeg levert en flaske. Da jeg tok i den, svei det veldig i hendene. Da gikk alarmklokken hos oss. Vi forsto at det var noe som ikke stemte, sier Vedøy.

Denne flasken ble funnet i barnehagen kort tid etter at barnet ble sendt hjem. Det skal ha vært to av denne sorten på uteområdet. Foto: Privat

Barnet fikk skade på tunge og gane, og skal ha fått påvist ut fra en blodprøve at hun hadde vært i kontakt med en slags etsende væske.

Torsdag holder barnehagen alle barna inne, selv om de har vasket alle områder.

Vedøy har fått flere telefoner fra bekymrede foreldre.

– Foreldrene har vært bekymret, og det har gått i et bankende kjør i dag. Samtidig har vi mottatt så mye støtte fra dem. De forstår at det er en fryktelig uheldig hendelse for oss.

Slik så den ene veggen i barnehagen ut onsdag. Foto: Privat

– Har ikke hørt om et så grovt tilfelle

Christine Olsen er nestleder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Hun sier de stadig hører om hendelser som innebærer hærverk i barnehager.

– Men et så grovt tilfelle har vi aldri hørt om før. Det er helt ufattelig. Vi har stor sympati både for barn, foreldre og de ansatte. Vi håper virkelig at politiet får tak i de som står bak dette, sier hun.

Nestleder i FUB, Cathrine Olsen. Foto: FUB

Hun ble forferdet av nyheten.

– Foreldrene står i en grusom situasjon, det viktigste vi har er barna våre. Når noe skjer med dem, er det jo en ubeskrivelig situasjon.

Politiet ser alvorlig på hendelsen

Politistasjonssjef i Karmøy, Frode Klausen, sier de ser alvorlig på saken.

– Vi sendte en patrulje opp til barnehagen etter å ha fått melding om skadene barnet hadde fått. Vi fikk bekreftet at to barn hadde vært i kontakt med mulig etsende væske.

Politiet har avhørt ansatte i barnehagen og har foretatt åstedsundersøkelse.

Frode Klausen er politistasjonssjef i Karmøy. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi har også sikret noe som vi kan sende inn til analyse. Vi har også foretatt avhør av barnehageansatte og vitner som har meldt seg.

Væsken er under undersøkelse.

– Politiet ønsker observasjoner og tips fra vitner. Det er blitt observert noen ungdommer i nærområdet, og vi ønsker at de tar kontakt med oss. Vi har ikke noen mistenkte i saken enda, sier Klausen.

– Har vært en berg- og dalbane

Torsdag er Mia i god behold hjemme i sofaen med foreldrene. 2-åringen er tydelig sliten etter gårsdagens hendelse.

– De siste 24 timene har vært en berg- og dalbane. Det har nok vært tøft for Mia med blodprøver i natt. Hun har begynt å smile igjen, og er mye bedre i dag enn i går, forteller faren.

Sykehuset har anbefalt kald mat og drikke i dagene framover.

– Hun skal nok få noe is, smiler Anders.