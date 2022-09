Barn innlagt på SUS med hjernehinnebetennelse

Torsdag blei et barn lagt inn på Stavanger universitetssjukehus (SUS) med smittsom hjernehinnebetennelse. Det opplyser Strand kommune i ei pressemelding.

Alle barnets nærkontakter på skole og fritid har fått forebyggende behandling med antibiotika, ifølge kommunen. Meningokokksykdom, som ofte kalles smittsom hjernehinnebetennelse, kan være en alvorlig bakterieinfeksjon. Den kan smitte til nærkontakter.

Kommuneoverlegen ber befolkningen være oppmerksomme på nyoppståtte symptomer som feber, rask forverring av allmenntilstand, hodepine, brekninger og nakkestivhet.

– Det er forståelig at mange blir engstelige når slik sykdom oppstår, men det er viktig å presisere at det er ytterst sjeldent at ett enkelt tilfelle blir til et utbrudd. Kommuneoverlegen følger med på situasjonen og er forberedt på å sette i verk tiltak, sier kommuneoverlege Rosie Lund i pressemeldinga.