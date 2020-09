Barn havnet i vannet

Hovedredningssentralen for Sør-Norge fikk kl. 13.54 melding om at en person var havnet i sjøen i Førresfjorden i Tysvær, og alle etater rykket ut. Det var et barn som falt i vannet, og aksjonen ble avblåst fordi foreldrene fikk barnet opp av vannet.