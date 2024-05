Bare Oilers og Storhamar er friskmeldte

Norges Ishockeyforbund har tatt grep for å bedre den økonomiske situasjonen. Per nå betyr det at flesteparten av toppklubbene må ha hjelp via en handlingsplan.

Det bekrefter Lise Kvil Torgersen, visepresident i NIHF og leder av klubblisensutvalget, overfor NTB. Hun forteller at de eneste eliteserieklubbene for menn som ikke er under handlingsplan, er Stavanger Oilers og Storhamar.

Torgersen opplyser at forbundet har vedtatt nye regler om høyere egenkapitalandel, og at det derfor var ventet at flere klubber skulle underlegges den treårige handlingsplanen.

– Én ting er at det er økonomisk tøffe tider for alle, med økte reisekostnader og slikt. I tillegg stiller vi nå mye strengere krav til klubbene i klubblisensreglementet. Derfor har vi ventet at de fleste klubbene kommer på en handlingsplan i årene framover, sier hun.