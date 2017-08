Bare 30 prosent av gründerbedriftene i Norge overlever de første fem årene

Selv om den nystartede bedriften til Noria Abdullah i Stavanger har fått et tilskudd fra Innovasjon Norge, er hun langt fra å ha et etablert firma.

– For å si det slik: 24 timers jobbing i døgnet er ikke nok, sier Abdullah.

Hun vet også at til tross for knallhard jobbing, er det bare 30 prosent av bedriftene som overlever så lenge at de rekker å feire fem års-jubileum. Innovasjon Norge sin nye låneordning for oppstartsbedrifter skal prøve å øke dette tallet. Hittil i år har de gitt 50 millioner kroner i lån til nye bedrifter.

Norsk gründer har tjent 150 millioner på Wordfeud

Den vanskelige salgsjobben

I fjor høst startet Abdullah og kollegaene bedriften Ready Steady Crew, som tilbyr et nettbasert planleggingsverktøy. Så langt består kundelista av både hoteller, politiske partier og kommuner.

Alexander Olafsrud er medgründer i selskapet Ready Steady Crew, og har opplevd hvor vanskelig det er å selge et produkt som ikke eksisterer ennå. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Det å selge et produkt når ingen har hørt om deg og til og med selge et produkt som ennå ikke eksisterer. Det krever sin mann av folk som ikke nødvendigvis er hardbarka selgere, sier Alexander Olafsrud i Ready Steady Crew.

Nye bedrifter skapar 60.000 arbeidsplassar i året, hevda han

Å tørre er stikkordet

Ready Steady Crew fikk hjelp gjennom oppstartsprogrammet X2 labs. Programdirektør Linn Skundberg Jensen ber gründerne om å våge å gjøre nye ting.

Programdirektør Linn Skundberg Jensen i oppstartsprogrammet X2 labs i Innovasjon Norge. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Våg å gjøre noe annerledes hver dag. Våg å ta kontakt med noen som du ikke hadde våget å snakke med i går. Gjøre det til en del av hverdagen å eksperimentere litt, råder hun.

Gir håp for sarte hudtyper med sol-app

Jensen skal holde innlegg under Energirike-konferansen i Haugesund tirsdag. Der skal hun snakke om hvordan man kan bli gründer på fire uker. Jensen mener det er mulig, men langt fra enkelt:

– Det er høye topper og dype daler og enormt kaotisk på alle måter. Det er ofte slik at en lærer mer av de feilene en gjør, enn av suksessene, og det kan være smertefullt, sier hun.

Har en drøm

Noria Abdullah og kollegaene jobber døgnet rundt for å få bedriften til å gå rundt. Likevel har de tid til å ha drømmer om fremtiden.

– Om fem år tror jeg vi har et kontor i London også, sier Abdullah.