Baneheia-rettssaken skal gå i Stavanger tinghus

Agder lagmannsrett har besluttet at straffesaken mot Jan Helge Andersen skal behandles i Sør-Rogaland tingrett. Det melder Stavanger Aftenblad.

Dette er mot påtalemyndigheten og forsvareren til tiltaltes ønsker.

Påtalemyndigheten, som i dette tilfellet er Oslo statsadvokatembeter, ønsket at saken skulle legges til Oslo. De viser til at etterforskningen av saken har vært gjort ved Oslo politidistrikt og at flere av de sentrale aktørene har Oslo og Østlandet som hjemsted.

Stavanger Aftenblad får opplyst at beslutningen vil bli anket.

Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm mener det er mest hensiktsmessig for de etterlatte at saken behandles i Sør-Rogaland tingrett. Lagmannsretten mener hensynet til de etterlatte bør tillegges betydelig vekt, og viser til at tingretten i Stavanger har stor nok kapasitet til å håndtere en slik sak.