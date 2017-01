Etter å ha blitt nedsablet med hele 5–1 hjemme mot Frisk Asker på torsdag, var Stavanger Oilers ivrige på å reise seg igjen mot Manglerud Star, lørdag.

Det gjorde de også og vant til slutt fortjent 2-0, etter scoringer av Tommy Kristiansen og Dan Kissel.

Stavanger Oilers ble til slutt for sterke for MS, lørdag kveld. Foto: Leo Kramer

Selv om Oilers hadde stålkontroll på kampen, ble det aldri noen målbonanza denne kvelden. Flerfoldige teddybjørner sørget imidlertid for bamsebonanza i DNB Arena.

Da Kristiansen prikket inn kampens første mål, et stykke ut i andre periode, ble det kastet haugevis med bamser ut på isen. Kampen ble stoppet i flere minutter, mens de ble plukket opp.

Bamsene går til Stine Sofie Stiftelsens hjem for voldsutsatte barn på Sørlandet.

– Det er viktig å vite at vi finnes. At det finnes et senter for dem som kjenner noen, eller som har barn som er utsatt for vold eller overgrep, sier Ada Sofie Sørstrønen fra stiftelsen.

Isskuffene ble brukt til noe annet i kveld. Foto: Erik Waage / NRK

Hun forklarer at ofre kan søke om å komme på en ukes opphold hos stiftelsen.

– Det koster ingenting. Vi betaler alt og har fått fantastisk gode tilbakemeldinger på opplegget.

Hun mener at uansett hvor hyggelig det er med bamsebonanza, så må en ikke glemme at det er en alvorlig undertone bak tradisjonen.

– Vi skal glede oss over det som er gøy og i dag er det Oilers-kampen som er gøy, men jeg har alltid med meg de voldsutsatte i hjertet mitt, sier hun.

Flerfoldige bamser dekket isen i DNB Arena, lørdag kveld. Foto: Leo Kramer

– Over all forventning

Bamsebonanza-kampen, som arrangeres i regi av McDonalds Ronald McDonald Barnefond og Stavanger Oilers, er en årlig tradisjon i DNB Arena.

Totalt ble det samlet inn i underkant av 130.000 kroner til stiftelsen og de langt flere bamser enn ventet.

– Dette var utrolig kult. Vi har fått inn ufattelig mange bamser og har ikke klart å telle alle enda. Hvis jeg skal tippe, er det sikkert flere tusen, sier Ingeborg Tennes, prosjektleder i Ronald McDonald Barnefond.

Rundt 500 barn er innom stiftelsens mestringssenter hvert år og alle barna skal få en bamse hver. Det blir ikke noe problem i tiden som kommer.

– Vi hadde et mål om å samle inn nok til å drifte hele 2017. Det klarte vi glatt. McDonalds jobber kanskje med å selge burgere, men det er også hyggelig å kunne gi noe tilbake til dem som trenger det mest, sier hun.

Bamser til barna

Hvert år samarbeider Oilers med nye stiftelser og organisasjoner.

Da Oilers spilte bamsebonanza-kamp i 2014, samarbeidet klubben med Stavanger Universitetssykehus (SUS) og et barnehjem i Bolivia. Året før ble isen dekket av over 2000 bamser.

Denne gangen går altså brorparten av bamsene til Stine Sofie Stiftelsens hjem for voldsutsatte barn.

Et parti av bamsene går også til SUS, som deles ut til pasienter og pårørende under sykehusets egen bamsefest, hvor flere Oilers-spillere pleier å møte opp.