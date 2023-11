– Vi baker jødekaker kvar dag og det sel som berre det. Folk elskar dei, seier Dagny Irene Tonstad-Torsteinbø.

Ho driv Tonstad bakeri i Sirdal. Det var farfaren hennar som byrja å lage baksten på 1970-talet.

Sidan den gongen har jødekaker blitt selde i bakeriet.

Og dei er langt frå aleine. Produktet blir selt i mange butikkar, særleg i Rogaland.

Har skifta ut namnet

Men bakeriet Bakehuset har no valt å endre namnet.

Marknadsdirektør i Bakehuset, Gry Merete Thomsen, seier at produktet som før heitte jødekaker no heiter smørbrødkjeks hos dei.

– Vi synest det gir ei god skildring av eit elles tradisjonsrikt produkt i Rogaland. Namnet er endra i år, skriv Thomsen.

Ho skriv vidare at dei ikkje har nokon ytterlege kommentarar til namneskiftet.

– Ei æresnemning

Rabbinar Joav Melchior i Det mosaiske trossamfund meiner at debatten rundt namnet jødekake er viktig.

– Personleg tek ikkje eg meg nær av at noko heiter jødekake, viss det er bevis som viser at det kjem frå jødisk kultur. Men debatten er viktig. Den viser at ein prøver å ta omsyn og ikkje vil trakke på nokon, seier Melchior.

Hos Tonstad bakeri fortel butikksjefen at kundar har spurt kvifor kaka heiter jødekake, og om det er rett at den heiter det.

Derfor valde ho å undersøke nærare kvar namnet jødekake kom frå.

– Frå vår side er det ei æresnemning. Her vi bur er det ein del av kulturarven, og viser at vi i alle tider har vorte påverka av kokekunsten til andre. Derfor vil vi behalde namnet.

Ulike teoriar om opphav

Ho legg til at det også kjem folk med jødisk bakgrunn til bakeriet og kjøper jødekakene, og ho har aldri opplevd at dei har brydd seg om namnet.

– Då er det rett at folk veit at det er ei jødisk oppskrift, seier Tonstad-Torsteinbø.

Men det er ikkje lett å finne ut nøyaktig kvifor det blir kalt for jødekake. NRK har snakka med fleire for å få svar, og det er ulike teoriar om bakgrunnen.

Hvor kommer egentlig navnet «Jødekake» fra? Ekspander/minimer faktaboks Wikipedia skriver at jødekaker er det vanlige navnet på en gruppe småkaker med sefardisk opphav i skandinavisk kokekunst. Sefardiske jøder fant veien fra Spania og Portugal til Nord-Europa omkring 1600- og 1700-tallet, ifølge Wikipedia. Liv London, som har skrevet kokeboken «Jødisk mat på norske fat», mener også at opprinnelsen er at sefardiske jøder hadde kaken med seg for 500 år siden, først til Danmark, deretter til Norge. – Hvorfor den har fått navnet jødekaker her, om det er fordi det var jødene som brakte den med seg, det vet jeg ikke, sier London. Henriette Schønberg Erken har skrevet en oppskrift på jødekaker i en kokebok fra 1914. Et søk i Nasjonalbiblioteket viser at ordet jødekake ble brukt av den danske forfatteren Jeppe Aakjær i 1917.

Hatem Ben Mansour, dagleg leiar i Antirasistisk Senter, seier at han kjenner til jødekaka, og at han ikkje har høyrt om negative reaksjonar på namnet.

– Viss kakene har jødisk opphav, så er det jo veldig rart om ein ikkje skal halde fram med å bruke namnet. Då skjuler ein jo jødisk historie på Vestlandet.

Han seier at det viktigaste er å høyre med dei det gjeld, slik at ein er sikker på at ein treff.

– Snakk saman

Joav Melchior i Det mosaiske trossamfund fortel at namn på matvarer kan vere basert på negative stereotypar ein har mot ulike minoritetar eller folkegrupper, og at det er viktig å vere klar over kva ein seier og betydninga.

– Men viss jødekaker er ei beskriving av ein jødisk rett som har blitt ein del av Noreg, er det godt å bevare det, seier Melchior.

Han understrekar at han ikkje er ekspert på bakst, og at han meiner det er viktigare å snakke om det som no går føre seg i Midtausten.

– Oppmodinga mi er å kjøpe ei jødekake eller smørbrødkjeks og invitere ein jøde eller ein annan som kjenner seg dårleg i desse dagar, og snakk saman. Det er kanskje ein god ting ein kan gjere same kva ein kallar kakene.