Bagasjekaos for ferierende nordmenn: – Vi får ingen informasjon

– Vi har stått her i 20 minutter nå, uten å få informasjon, forteller reisende Tom Handeland.

Han står utålmodig og venter på bagasjen, etter ferieturen i utlandet med resten av familien sin.

– De kunne ha investert i to til tre bagasjebånd til. Det er ganske mange folk som står å vente her nå.

Ventet over én time

For når passasjerene ankommer Stavanger lufthavn fra utlandet risikerer de å måtte vente lenge på bagasjen.

KUN ETT BÅND: NRK har vært i kontakt med passasjerer som måtte vente over én time på bagasjen sin. Foto: Morten Nesvik / NRK

Årsaken er at forsinkelser i byggearbeidene gjør at bagasjebånd nummer to ikke vil stå klar før til høstferien.

– Ideelt sett skulle det nye bagasjebåndet vært klart nå. Vi vil jo at folk skal være fornøyd når de kommer hjem fra ferie og, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Når flere fly lander samtidig blir det lange køer. NRK har vært i kontakt med passasjerer som har ventet over én time på bagasjen sin.

– Sommeren er hektisk

Men det er ikke bare Stavanger lufthavn som opplever økte bagasjekøer nå.

– Sommeren er hektisk. Det er veldig mange som reiser med mye bagasje, og vi får et helt annet mønster enn resten av året. Da er det mange business-reisende med lite bagasje, forteller fungerende lufthavndirektør Bergen lufthavn, Øystein Skaar.

Selv om Flesland har blitt bygget om, og flyplassen har vesentlig større kapasitet enn tidligere, blir det utfordringer når mange fly lander samtidig.

ØKTE KØER: Lufthavndirektør ved Bergen lufthavn, Øystein Skaar, forteller at det blir økte køer i ferien. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Selv om vi har forholdsvis bra kontroll i sommer, så fører det til at det tar lengre tid før de reisende får bagasjen sin.

Passer ekstra på

På Trondheim lufthavn, prøver flyplassen å være føre var når sommertrafikken står på som verst.

– Det er en kjent sak at sommeren er mer utfordrende enn den ordinære trafikken. De reisende har mer bagasje, så vi følger med på utfordringene. Men når det står på som verst, har vi også litt mer ventetid enn vanlig, forteller avdelingsleder for flysidedrift, Thomas Wintervold.

GÅR SOM REGEL BRA: De fleste flyplassene opplever lite eller ingen bagasjekøer, selv om trafikken øker i sommermånedene. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Men på landets hovedflyplass, Oslo lufthavn, opplever de derimot ingen kapasitetsproblemer.

– Jeg kom selv fra ferietur på søndag, da kom bagasjen veldig fort. Vi har heller ikke fått noen klager på det, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud.

Leier inn ekstra arbeidere

Med kun ett bagasjebånd i sommer, er lufthavndirektøren i Stavanger sin største frykt at båndet skal streike.

– Vi har hatt en hendelse med en litt lenger båndstans. Da blir det kompensert med at folk hjelper til, forteller Sigmundstad.

– Jeg er ikke kjempefornøyd nå, sier Tom Handeland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

En av dem er tømrer Andreas Sveum. Han jobber ved flyplassen til vanlig, men tar ekstravakter som bagasjesjauer i sommer.

– Vi fikk tilbud om å stå vakt, så jeg tenkte det var greit med litt ekstra penger før sommerferien, forteller han.

Og til slutt fikk familien Handeland bagasjen sin. Da den først kom gikk det på løpende bånd.

– Nå er vi klare til å komme oss ut. Jeg er ikke kjempefornøyd nå. Det er ganske dårlig og ineffektivt med bare ett bånd, avslutter Tom Handeland.