Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hele den lille familien i Stavanger er isolert hjemme. Alle tre har fått påvist covid-19-sykdom. Selv lille Sebastian på 11 måneder har vært skikkelig syk.

– Min bekymring var først og fremst for han lille. De sier at barn ikke blir så syke, men så opplever vi at ungen blir ekstremt dårlig.

Familien var på luftveislegevakten i Stavanger for å sjekke at sønnen faktisk fikk puste.

– Det er ganske skummelt. For han kan ikke gi beskjed på samme måte som vi kan. Derfor vil vi kanskje ikke forstå det hvis han hadde hatt problemer med luftveiene før det nesten er for sent. Det gjør vi hele tiden er på vakt, og reagerer med en gang det kommer en lyd fra ham.

– Det er vanskelig å se babyen slite, sier Catharina Domert.

FORTSATT SMÅSYK: 11 måneder gamle Sebastian har fortsatt symptomer på covid-19. Foto: Privat

Men nå går det bedre. Sebastian hoster fortsatt litt, men humøret er bedre, han smiler og ler, leker på gulvet og hopper og danser.

– Panikken er borte, og det er en herlig følelse, sier mamma Catharina Domert.

Ble brått syk

Det startet med at pappa Jens Strandell ble syk forrige lørdag, ganske brått.

– Midt på dagen var jeg litt slakk, og på kvelden fikk jeg veldig høy feber.

En uke etter er det meste av feberen borte, men smaks- og luktesansen er fremdeles fraværende. Det er helt ukjent hvor han ble smittet.

Hele familien gikk i karantene da pappa ble syk, og da den positive testen slo ut, gikk Jens Strandell i isolasjon, vekk fra resten av familien.

– Det var nesten like greit at vi ble syke alle sammen, da kan vi i hvert fall være sammen i isolasjon, sier Catharina Domert.

Svært få babyer

Så langt er det registrert 76 barn under ett år, 442 i barnehagealder med koronasmitte, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Det pågår flere studier om korona-sykdom hos småbarn, både i Norge og internasjonalt.

– Totalt sett er det en veldig liten andel av spedbarn og småbarn som blir smittet av viruset sammenlignet med andre aldersgrupper, sier overlege og spesialist i barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

De aller minste er oftest smittet av de nærmeste i familien, og får luftveissymptomer som andre aldersgrupper med hoste, og rennende nese og gjerne litt feber.

– Det som er vanligere hos barn enn hos voksne, er at de gjerne får mage-tarmsymptomer som løs mage, vondt i magen og diaré.

Hun oppfordrer bekymrede foreldre å ta kontakt med helsetjenesten uansett om det er korona eller ikke.

Går bra med de minste

I Stavanger er det trolig bare to babyer under ett år som er registrert smittet, og de er begge registrert i løpet av de siste to ukene.

– Det er svært få små barn som smittes, og dem som blir smittet, går det stort sett veldig bra med, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger.

Catharina er glad det ser ut til å gå bra med hennes familie. Hun har en oppfordring til alle for å hindre videre smitte.

– Folk må holde seg hjemme med en gang de kjenner symptomer, eller venter på prøvesvar blant de nærmeste.