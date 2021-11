Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg såg det i avisa i dag tidleg at det gjekk an å melde seg på, så då meldte eg meg på.

Det seier Axel Sellgren som i dag fekk ein dose Pfizer. Men det har han fått to gongar før òg.

– Eg ser at det gjer betre respons med denne dosen. Så då er det enkelt å berre ta han.

Sjukeheim og omsorgsbustadar

Majoriteten av nordmenn er fullvaksinert. 87 prosent av dei over 18 år har fått to dosar. Men nå er det også tid for å setje ein tredje dose, den såkalla «boosterdosen» eller oppfriskingsdosen.

Denne dosen er for den eldste aldersgruppa, altså dei over 65 år. Ifølgje ein vekerapport frå FHI har nesten 60.000 personar fått oppfriskingsdosen til nå.

Torsdag kveld informerte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at helsepersonell med pasientkontakt også får tilbod om ein tredje vaksinedose.

Kommuneoverlege Ruth Midtgarden seier at i Stavanger kommune informerer alle fastlegane pasientane sine over 65 år om at det er tid for å få oppfriskingsdose. Foto: Marte Skodje / NRK

Fleire stadar i landet har allereie starta med vaksineringa. Mellom anna i Stavanger kommune.

– Me er i gong med å vaksinere dei på sjukeheim og omsorgsbustadar. Frå og med 17. november kan resten av dei over 65 vaksinere seg i vaksinehall, seier Ruth Midtgarden som er smittevernoverlege i Stavanger.

Ventetid mellom dosar

Men mange må vente i fleire veker enno. Dette er fordi:

Det må gå minst seks månader mellom dose to og dose tre (boosterdosen).

Det må gå minst ei veke mellom ein får influensavaksinen og tredje stikk med koronavaksinen.

Oppfriskingsdosen Ekspandér faktaboks Ei oppfriskingsdose/boosterdose er ein vaksine til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosane, men som over tid blir dårlegare beskytta mot å bli alvorleg sjuk eller døy dersom dei blir smitta av koronaviruset. Målet med ein slik oppfriskingsdose er å bli meir beskytta mot å bli alvorleg sjuk ved smitte, betre føresetnader for høg grad av beskyttelse også mot nye virusvariantar, samt å forlenge beskyttelsen. Førebels er det ikkje anbefalt oppfrisking for resten av befolkninga. Kjelde: fhi.no

– Det er ikkje krise om dei må vente. Dei er framleis godt beskytta, fastslår kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Også her er dei i gong med å vaksinere dei over 65 år. Her, og i fleire andre byar, får innbyggarane SMS med informasjon. Men det gjer dei ikkje alle stadar, til dømes ikkje i Stavanger.

– Me sender ikkje ut invitasjon eller melding. Informasjonen blir annonsert på heimesida til Stavanger kommune, og ein får beskjed frå fastlegen sin, seier kommuneoverlegen.

Ikkje alle fastlegar vaksinerer

Også i Kristiansand må folk bruke heimesidene. Der har dei halde på med oppfriskingsdose i tre veker allereie.

– Også har legane sagt ifrå om det. Men dei på over 85 år prøver me å kome i kontakt med sjølv, seier Pauline Bye som er leiar for vaksinasjonssenteret i Kristiansand.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Det er altså forskjellige ordningar ut frå kva slags by du er i. Til dømes så må ein i Stavanger og Sandnes bli vaksinert i vaksinehall/på vaksinasjonssenter, medan i Bergen er det enkelte fastlegekontor som vel å setje oppfriskingsdosen.

I Oslo blir dei som er i målgruppa kontakta av vaksinesentera via SMS. I tillegg informerer bydelane i sine kanalar, og kommunen sine heimesider er oppdaterte.

Miert Skjoldborg Lindboe, kommuneoverlege i Oslo. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Så langt har over 12 500 innbyggjarar i Oslo fått oppfriskingsdosen sin, men det er ikkje før denne veka at vaksineringa startar for fullt.

– Det er fordi dei fleste har passert seks månadersintervallet som er påkravd for oppfriskingsdosen først nå, seier Miert Skjoldborg Lindboe, som er kommuneoverlege i Oslo kommune.