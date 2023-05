Avviser at elbilar er årsaka til økonomiske problem i Ryfast

– Det er ikkje auke i talet på elbilar som er årsaka til for låge bominntekter i Ryfast, slår MDG-politikar Alexander Rugert-Raustein fast. Årsaka er at bomtakstane i dag er lågare enn det som låg til grunn då prosjektet blei vedtatt i Stortinget i 2012, seier Rugert-Raustein. Han har rekna seg fram til at bomtaksten ifølge stortingsproposisjonen skulle ha vore 151 kroner i dag, prisjustert. Nå kostar det 137 kroner å køyre gjennom Ryfast.