Avslutter Høgsfjordruta

Boreal avslutter Samferdselsutvalget i Rogaland har vedtatt å trekke inn ruteløyvet i ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden. Ruten skal nå lyses ut på nytt, skriver Stavanger Aftenblad Boreal vil som følge av dette avslutte driften så fort som praktisk mulig. Det er ikke lenger trafikkgrunnlag for å gå med den planlagte frekvensen. – Av både økonomiske og miljømessige årsaker er det ikke forsvarlig å kjøre tom ferge over Høgsfjorden, sier konsernsjef Kjetil Førsvoll i en pressemelding.