Avsluttar søk i Stavanger

– Me har ingen personar som er sakna, og me har søkt grundig i området. Skuteren har stoppa på grunn av tang og tare som har kome inn i vassinntaket, og skuteren har ingen merker som kan tyda på at det har skjedd ei ulukke, seier vaktleiar Stein Jarle Langvik i Hovudredningssentralen Sør-Norge (HRS).