Avlyser Preikestolen-løp

På grunn av uværet i vente i Rogaland blir Preikestolen maraton avlyst. – Meldinger om ekstremt mye nedbørsmengder, sterk vind og lav temperatur gjør det utfordrende for oss å legge til rettet for et sikkert løp, opplyser løpsleder Willy Steinskog.