Avinor har kjøpt el-fly

Elektriske passasjerfly kan være på plass i Norge fra 2025, sier Avinor. De har nå kjøpt inn et el-fly for å teste det ut. Det har to sitteplasser og en rekkevidde på 130 km. Det leveres sommeren 2018, og ønskes stasjonert på Stavanger lufthavn Sola.