Avhøres i ettermiddag

Den 27 år gamle mannen, som er siktet for å ha stukket to politibetjenter med kniv på torget i Egersund natt til søndag, vil bli avhørt i ettermiddag. Det sier politijurist Stian Eskeland til NRK. Etter avhøret vil politiet ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen.