Avhøres i dag

Mannen som er mistenkt for å ha begått vold mot to personer i Haugesund natt til søndag, skal avhøres i dag, skriver Haugesunds Avis. En mann ble brakt til traumemottaket på Haugesund sjukehus med et uvisst skadeomfang, mens den andre ble sendt til legevakten med lettere skader.