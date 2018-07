Avholdt møte om fôrkrisen

I går kveld avholdt slakteriet Fatland et møte for å diskutere den alvorlige fôrkrisen. Bøndene har store problemer med å få inn nok fôr som følge av tørken – og over hundre personer i jordbruksbransjen møtte opp på Hommersåk for å få med seg møtet.