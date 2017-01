Avfyrte fem skudd som satte liv i fare

– Skytinga kunne ledet til et langt mer alvorlig utfall. Samtlige skudd er på en omtrentlig måte rettet mot mennesker. Små avvik, bevegelser eller endret kulebane kunne ledet til at en eller flere av de tre som befant seg i boligen ble truffet, heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Hendelsen skjedde i en bolig i Stavanger for snart to år siden.

– Tiltalte har bevisst rettet skuddene i retning av lyder og stemmer fra samboeren og polititjenestemennene, og dermed utsatt dem for en stor risiko, heter det i dommen.

Prøvde å ta pistolen fra mannen

Det hele startet en formiddag da samboerparet kom i krangel. Samboeren registrerte at mannen hadde en pistol liggende ved siden av seg på bordet, noe hun reagerte negativt på overfor ham.

Kvinnen prøvde å ta pistolen vekk, men mannen protesterte. Han tok pistolen og siktet på samboeren mens han beveget seg inn mot soverommet.

Etter kort tid hørte kvinnen at han avfyrte skudd. Hun ringte politiet. På samtalen som er tatt opp av politiet, er det mulig å høre at det avfyres to nye skudd. De treffer et speil som knuses.

Uten skuddsikre vester

Politiet sender straks ut tilgjengelig mannskap til adressen. To politimenn kommer bevæpna til huset.

– På grunn av tidspresset og ønsket om å bistå umiddelbart fant de ikke tid til å iføre seg skuddsikre vester. Begge tok på hjelm og de medbrakte et skjold før de anropte tiltalte fra inngangsdøren, står det beskrevet i dommen.

Politiet måtte bryte opp inngangsdøren og ta seg inn i boligen. De ropte på kvinnen for å få henne til utgangsdøren.

– Tiltale avfyrte to nye skudd fra et rom i første etasje, mens tjenestemennene forsøkte å få med seg kvinnen ut av boligen.

Skuddene gikk gjennom gulvet i andre etasje og traff taket. På dette tidspunktet befant både samboeren og politimennene seg i nærheten av der kulene gikk. En kriminaltekniker har målt at kulene kan ha vært en drøy meter fra et sted politimennene stod da de reddet kvinnen ut av huset.

Erstatning for påkjenningen

Både samboeren og de to politimennene ble utsatt for trusler og en situasjon de i retten har beskrevet som svært skremmende. Alle tre har opplevd ettervirkninger etter hendelsen.

Mannen i 50-årene er dømt å betale samboeren en erstatning på 40.000 kroner, og de to politimennene 25.000 hver. Han dømmes også til å tåle inndragning av skytevåpenet.

Seks måneder av fengselsstraffen er gjort betinga.