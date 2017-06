Avaldsnes vant igjen

Avaldsnes' elitedamer i fotball vant 1–0 over Trondheims-Ørn hjemme på Karmøy, søndag. Andrine Tomter skåret seiersmålet etter en halvtimes spill. Avaldsnes er nummer to i serien, to poeng etter Lillestrøm, og med en kamp mer spilt.