Avaldsnes vant i serieåpningen

27-åringen var plutselig alene gjennom etter at landslagsspiller Elise Thorsnes blokkerte en Vålerenga-pasning, og brasilianeren avsluttet elegant med et presist skudd etter 57 minutter.

Avaldsnes tok ledelsen på eget gress ved Hanna Dahl etter 14 minutter, før Synne Sofie Christiansen utlignet fra straffemerket et drøyt kvarter senere.

Avaldsnes startet dermed sesongen med tre poeng.

I den tidligst spilte kampen mandag endte det 1-1 mellom Medkila og Sandviken. Krystina Iordanou reddet poeng for Medkila i kampens siste spilleminutt, etter at Sofie Skjelstad Jensen ga Sandviken ledelsen like før pause.