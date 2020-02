Avaldsnes-spiller nedringt etter Braut Haaland-oppslag

Etter fem mål på to kamper i Bundesliga er Erling Braut Haaland et av de heteste sportsnavnene i Tyskland for tiden. Og det har Avaldsnes-spilleren Andrea Norheim fått merke denne uken.

Hun trente nemlig mye med guttelaget til Bryne i da hun var yngre, og det ble vinklingen etter at den tyske tabloidavisen «Bild» var på besøk på Jæren (ekstern lenke til Bild) i forrige uke.

Europas største avis skriver at Erling Braut Haaland lærte å spille fotball sammen med Andrea Norheim. Foto: Skjermdump

Etter oppslaget har Norheim blitt nedringt av tyske journalister.

– Det er veldig mange som vil ha sladder om Erling og fortiden hans, sier hun til NRK.

Norheim har bare svart på noen få av henvendelsene.

– Det er ganske kult å bli omtalt i Europas største avis. Men veldig kjekt for Erling at han har kommet så godt i gang med sin karriere.

Selv om de to spilte sammen i mange år, har de ingen kontakt med hverandre i dag.

Offensiv trussel

På Brynes guttelag utgjorde Andrea Norheim og Erling Braut Haaland en offensiv trussel som var vanskelig for motstanderne å stoppe. Laget deltok på en rekke elitecuper.

Erling Braut Haaland legger innlegg til Andrea Norheim som scorer. Foto: Stig Norheim. Du trenger javascript for å se video. Erling Braut Haaland legger innlegg til Andrea Norheim som scorer. Foto: Stig Norheim.

For Andrea var det å trene og spille med gutter helt avgjørende.

– Jeg har trent mye både med broren min (Sondre Norheim) og pappa (Stig Norheim). Det gjorde at jeg lå foran jentene på min egen alder i utvikling og jeg fikk trene med guttene. Der går alt raskere og en får matche seg på høyere nivå. Det har nok gjort at jeg er der jeg er i dag, sier hun.

Andrea Norheim og Erling Braut Haaland sitter ved siden av hverandre på lagbildet fra sommeren 2014. Foto: Privat

I 2016 begynte Norheim å spille for Lyon, verdens beste fotballklubb for kvinner de siste årene. Den gangen var hun bare 17 år.

Etter to sesonger gikk veien videre til svenske Piteå. For to uker siden signerte hun kontrakt for ett år med Avaldsnes.

Trives i Norge, men vil ut igjen

Etter nesten fire år i utlandet var det godt for Andrea Norheim å komme hjem til Norge igjen. Hun trives i Avaldsnes.

– Jeg trives godt med både laget og trenerne. Målet er å ta medalje med Avaldsnes.

Men lysten på et nytt utenlandseventyr på europeisk toppnivå, akkurat som den gamle spissmakkeren, er fortsatt til stede.

– Ja, absolutt. Det er en drøm. Det er derfor jeg jobber så hardt hver eneste dag. Det er jo en inspirasjon å se at Erling lykkes så bra.