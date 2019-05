Avaldsnes sikret poeng på slutten

Avaldsnes lå under 2–0 mot Røa til pause i Oslo under Toppseriens Superhelg. Men i andre omgang kom Avaldsnes sterkt tilbake og sikret ett poeng, i kampen som endte 2–2. Avaldsnes ligger på 10. plass med seks poeng ned til Fart, som ligger under streken.