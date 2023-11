Avaldsnes og FK Haugesund planlegg samarbeid i 2025

Fotballklubbane FK Haugesund og Avaldsnes planlegg eit samarbeid i 2025. Det skriv Haugesunds avis i dag. For andre år på rad overlevde Avaldsnes så vidt i Toppserien, og klubben vil gjerne styrke økonomien slik at dei slepp å ende i same situasjon også til neste haust. Styreleiar Christoffer A. Falkeid i FKH stadfestar at det pågår samtalar med Avaldsnes om eit samarbeid.