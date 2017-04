Avaldsnes med klare gullambisjoner

– Vi gleder oss veldig, sier Per Inge Jacobsen, trener for Avaldsnes.

De røde- og hvitstripete regnes som den heteste gullfavoritten i årets Toppserie for kvinner.

Per Inge Jacobsen, trener for Avaldsnes.

– Det legger ikke noe mer press på oss enn det presset vi legger på oss selv. Gruppen er klar på at vi ønsker å gjøre det godt denne sesongen, sier Jacobsen.

Treneren, som tar fatt på sin første sesong ved roret, forklarer at klubben er godt rustet til seriestarten 17. april.

– Det er en homogen og fin spillergruppe. De har ferdigheter som står godt til hverandre, og vi har hard konkurranse på alle plasser, sier han.

Både i 2015, 2016 og 2017 måtte Avaldsnes ta til takke med sølvmedaljer, bak Lillestrøm, som har dominert norsk kvinnefotball de siste årene.

Før denne sesongen har derimot Lillestrøm mistet elleve spillere, og suksesstrener Monica Knudsen har gitt seg i klubben. Jacobsen og Avaldsnes ser med det sitt snitt til å ta gullet til Karmøy i 2017.

Ser til Australia

For å hamle opp med konkurrentene, har Avaldsnes hentet flere stjerner fra Australia. Gema Simon er én av tre australske landslagsspillere som skal sørge for at Avaldsnes kjemper i tabelltoppen også denne sesongen.

– Jeg vil utvikle meg som spiller og hjelpe klubben så godt jeg kan. Forhåpningsvis gjør vi det godt, og vinner et par ting mens vi holder på, sier nysigneringen til NRK.

Simon er en 26 år gammel midtbanespiller, med fortid både i koreansk og canadisk proff-fotball. Hun er kommet til Norge for å vinne.

– Tar dere gullet i år?

– Det er selvfølgelig målsettingen. Vi har litt å jobbe med, men vi har definitivt en spillegruppe som kan klare det, sier hun.

Gode kontakter

Det er gjennom Jacobsens kontakter, at Avaldsnes har oppsøkt jaktmarkene i Australia for forsterkninger.

– Det er klart vi er storfornøyd med den linken, og den skal vi dyrke så godt vi kan, sier Jacobsen.

I tillegg til Simon har Avaldsnes sikret seg tjenestene til Emily Gielnik (24), hentet fra Brisbane Roar. Hun har fortid blant annet i engelske Liverpool, Ottawa Fury i Canada og Urawa Red Diamonds i Japan.

Samtidig skal Chloe Logarzo (22), som ble signert fra den svenske storklubben Eskilstuna United, ikle seg Avaldsnes-trøya denne sesongen. Det kommer på toppen av at Elise Thorsnes bestemte seg for å bli på Karmøy.

Avaldsnes åpner med hjemmekamp mot Vålerenga, når Toppserien sparkes i gang 2. påskedag.