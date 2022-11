– Å fy faen – de siste tre ukene har vært slitsomme. Men vi klarte å vinne kampen, selv om vi var langt unna der vi skal være, sier John Arne Riise til Haugesunds Avis etter at kampen var over.

Det var vinn eller forsvinn for Avaldsnes i Toppserien da de tok i imot Øvrevoll Hosle til siste kvalifiseringskamp på Avaldsnes idrettssenter.

– Det er en insane følelse at vi klarer å vinne kampen. Jeg er utrolig stolt av jentene selv om det er en dårlig kamp, sa Riise på pressekonferansen etter kampen.

John Arne Riise var engasjert trener under hele kampen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre hvem som skulle få spille i Toppserien i 2023. Avaldsnes som har spilt i Toppserien i 10 år, eller Øvrevoll Hosle som håpet på opprykk etter 11 år i nest øverste divisjon.

I den første kvalifiseringskampen mellom de to lagene i begynnelsen av november, ble resultatet 1–1.

Dermed var lagene like langt før returkampen lørdag på Avaldsnes.

Avaldsnes kom godt i gang i første omgang. Etter i underkant av åtte minutt satte Giovanna dos Santos inn 1–0 til Avaldsnes. Og det i sin første kamp for laget.

Avaldsnes Trine Øritzland mot Øvrevoll Hosle sin spiller Celine Larsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Publikumsrekord

Et par minutt tidligere var det så vidt ikke Øvrevoll Hosle hadde tatt ledelsen. Keeper Siri Ervik i Avaldsnes falt etter et tilbakespill, men klarte akkurat å komme seg opp for å forhindre at Øvrevoll Hosle fikk satt inn mål.

Etter 42 minutter spill ble det nesten 2–0 til Avaldsnes, men Ida Mortensen Natvik rakk akkurat ikke frem til innlegget fra Selma Løvås.

– Det har vært en åpen fotballkamp. Øvrevoll Hosle har spilt bra, sa trener for Avaldsnes John Arne Riise etter første omgang.

Banen er hard og glatt og krevende å spille på.

Det ble satt publikumsrekord på Avaldsnes over 1200 tilskuere. Forrige rekord var i kampen mot Rosenborg i mai hvor det kom 1023 publikummere

I andre omgang utlignet Øvrevoll Hosle ved Celine Larsen og det sto 1–1. Det ble sluttresultatet etter ordinær kamp. Dermed var det klart for ekstraomganger.

Avaldsnes-spillerne jublet etter 2–1 målet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

I andre ekstraomgang kom endelig det andre målet for Avaldsnes. Kaja Olsen scoret 2-1-målet for Avaldsnes, Dermed var plassen berget

– Øvrevoll Hosle spilte en meget god fotballkamp, men jeg føler vi fortjente å gå videre, sier Riise.

På pressekonferansen fikk Riise spørsmål om hva han hadde lært dette året som trener for Avaldsnes.

– Jeg har lært at jeg har et jævlig temperament og ikke liker dommere. Jeg har lært mye om mennesker, hvordan motivere unge jenter etter alle tapene vi har hatt, og jeg har lært mye om treneryrket.

– Det har vært et tøft år for meg privat, men jeg ville ikke vært dette året foruten. Nå skal vi feire i kveld.

Stolt historie

Etter to sesonger på nest øverste nivå, så rykket Avaldsnes opp til Toppserien i 2012. Med en lokal investor som investerte stort i laget overrasket laget stort og ble nummer fire i sin første sesong på øverste nivå.

I tillegg tok de seg til en cupfinale det året.

Klubben bet seg fast i toppen og tok sin første medalje i 2015. Året etter spilte laget seg til Mesterligaen, og hadde besøk av Lyon med Ada Hegerberg i spiss, på Karmøy.

Høydepunktet kom imidlertid i 2017, da Avaldsnes slo Vålerenga i cupfinalen og vant sitt første trofe.