Autisten Hanne kan få politisk hjelp

– Det er helt håpløst at vi i Stavanger kommune tror vi skal vite hva som er best for Hanne. Hun trenger spesialkompetanse, og nå har vi endelig funnet den hos en privat aktør, slår Ap-politiker Linda Susanne Krüger fast.

I romjula fortalte NRK historien om Hanne Hjorteland, autisten som hadde for vane å bite de ansatte i et kommunalt bofellesskap.

Ti av dem havnet på legevakten. Hanne ble flyttet til en privat institusjon i 2015, og der har hun blomstret.

Likevel vil kommunen igjen overta omsorgen for henne.

– Uakseptabelt

Det er den omstridte psykologen Jens Skår som har behandlet Hanne de siste årene. Skår har fått Hanne glad og rolig igjen i løpet av tiden på Institutt for anvendt atferdsanalyse (IAA).

Men til foreldrenes sterke protester krever Stavanger kommune Hanne overført til et nytt kommunalt bofellesskap på Austbø.

Linda Susanne Krüger (Ap) Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er bra hvis Stavanger kommune klarer å bygge opp kompetanse på lengre sikt når det gjelder så tunge brukere som Hanne. Nye brukere kan gjerne sluses til Austbø, men Hanne skal ikke dit. Det er uakseptabelt å utsette henne for den risikoen som en flytting vil innebære, mener Krüger.

Frp-politiker Sissel Stenberg er, i likhet med Krüger, kritisk til om Stavanger kommune har den kompetansen som kreves for å håndtere et så vanskelig tilfelle som Hanne.

– Jeg tror kommunen må innse og kunne akseptere at noen brukere som Hanne har det bedre andre steder, altså hos private leverandører av slike tjenester, sier Stenberg.

Krever redegjørelse

Frp-politikeren er skeptisk til at kommunen nå vil ta det hun betegner som en «høy risiko» ved å bryte av dagens behandlingsopplegg av Hanne.

– Nå vil vi likevel la administrasjonen få sjansen til å komme med en redegjørelse til politikerne før vi tar endelig stilling, sier Stenberg.

Både Stenberg og Krüger er medlemmer av kommunalstyret for levekår i Stavanger. Stenberg er nestleder i styret.

Hilde Hjorteland kjemper en hard kamp mot Stavanger kommune for at datteren skal få bli værende i dagens private opplegg. Her feirer mor og datter 17. mai i Stavanger for snart 15 år siden. Foto: Privat

På det neste møtet i kommunalstyrets arbeidsutvalg 15. januar må administrasjonen i kommunen legge fram Hanne-saken i sin fulle bredde.

Deretter vil politikerne vurdere hva de skal gjøre videre.

Ap vil ha private, Høyre tror på kommunen

Mens Arbeiderpartiet lovpriser den private aktøren, går Høyre inn for at kommunen bør få en ny sjanse til å håndtere Hanne.

– Dette er jo også et spørsmål om økonomi, sier Høyre-politiker Kåre Reiten, leder av kommunalstyret for levekår.

Hanne Hjorteland trives godt i båten. Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Vi må se på det totale bildet, og alle brukerne under ett. Det kan heller ikke være slik at en kommune som Stavanger bare skal kunne si at dette klarer vi ikke, og la private overta.

Reiten understreker likevel at han ikke har fått diskutert Hanne-saken med partigruppen sin ennå.

NRK kjenner til at andre i bystyregruppa til Høyre er mer tvilende til en overflytting av Hanne.

En politisk avgjørelse vil trolig være klar før foreldrenes ankesak mot staten skal opp i lagmannsretten i mars.