Aukar vaksinekapasiteten

Frå i dag aukar Stavanger vaksinekapasiteten og startar vaksinering i Expo-hallen på Tjensvoll. Opptrappinga skuldast at dei over 65 år skal få tredje dose. Det vil også vere råd for drop-in for uvaksinerte eller dei som berre har ein dose. Og kanskje allereie før jul får dei mellom 44 og 65 år tilbod om tredje dose, seier Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.