Auka kokainbruk blant ungdom i Sauda

– Det er i hovudsak på private festar i Sauda at ungdommar brukar kokain, og det er inga tvil om at det har auka kraftig den siste tida. Det seier leiar i russestyret i Sauda, Eivind Hustveit.

Politiet i Sauda stadfestar for avisa Ryfylke at det er aukande bruk av kokain blant unge i kommunen. Men politikontakt Øyvind Dybing har ikkje grunn til å tru at det gjeld særleg mange ungdommar.