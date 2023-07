– Eg har gått med flate sko nesten heile livet, seier Malin Kristiansen Børjesson.

Og akkurat det er ho ikkje åleine om. Mange unge går rundt med flate sko i dag, og det blir selt mykje av denne typen sko i butikkar.

Men er det eigentleg feil å bruke dei?

Det som kjenneteiknar flate sko er at dei har ein tynn og hard sole, er heilt flate utan noko særleg demping og ingen bøyg i skoen.

Du går altså heilt flatt.

Flate sko som dette er populære. Men det er kanskje få som veit at dei kan by på helseutfordringar. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Kan ha ein negativ effekt

Val av sko er det ikkje særleg mange som tenkjer over i kvardagen.

Likevel kan feil val få konsekvensar for kroppen.

For:

– Bruker du flate sko ofte kan du mellom anna få ryggproblem.

Det seier kiropraktor på Kiropraktisk klinikk Stavanger, Hans Georg Jelstad.

– Først anklane, så ryggen

– Vi er ikkje skapte for å gå med flate sko, seier han.

Hans Georg Jelstad er kiropraktor på Kiropraktisk klinikk i Stavanger. Han seier vi ikkje får den vanlege hoftevrikken ved å bruke flate sko. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Når vi bruker flate sko bruker vi ikkje dei små musklane i fotbladet like mykje, seier han. Det vil over tid skape følgjefeil.

– Mange merkar at det først går utover anklar, så oppover til kne og korsrygg. Du kan også få smerter i nakken.

Trur ikkje flate sko har skulda

Dette har Børjesson høyrt før frå både kiropraktorar og fysioterapeutar, for ho har ein litt vond rygg.

Men Børjesson sjølv trur ikkje skoa hennar er hovudgrunnen til at ho har smerter i rygg. Kiropraktoren og fysioterapeuten hennar har også konkludert med det, hevdar ho.

– Ryggproblem kan komme av så mykje. Eg skal ikkje seie mot dei, men no har eg brukt flate sko så å seie heile livet. Mine ryggproblem er av andre årsaker.

Børjesson kjenner dei flate skoa passar godt for hennar føter og at ho sjølv får betre balanse ved å bruke slike sko. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Lite støytdemping

Kiropraktor Jelstad får støtte av fotterapeut Mona Wallin.

– De fleste problemene folk har hos meg er som regel relatert til sko. Når folk går i for flate sko med tynn og hard såle så blir det lite støtdemping. Denne mangelen på støtdemping sier hun kan skade ryggen. – Å ha for tynne og for harde såler er absolutt ikke noe å anbefale. Spesielt hvis du har litt dårlig rygg fra før.

Wallin har vore sjølvstendig fotterapeut i over 20 år. Ho tilrår alle å gå med sko med ein god støytdempande sole.

– Det er betre å ikkje ta nokon sjansar på dette. Eg kan ikkje gå med flate sko til dømes. Då får eg vondt i ryggen, seier ho.

Mona Wallin behandlar her dottera Tomine Hetland. Tomine seier ho nesten berre går med flate sko. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

100 par sko heime

Til liks med Børjesson har også Fidel Briceno gått med flate sko nesten heile livet.

– Eg er fullstendig klar over at det kan vere skadeleg. Men eg har så mykje kjærleik for desse skoa her, seier han.

Fidel Briceno framfor skohylla i hans eigen butikk på Kvadrat i Sandnes. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Briceno eig skobutikken Legit på Kvadrat i Sandnes. Heime har han over 100 par sko, og nesten alle er flate.

– Eg har jo vorte vand til å gå med desse skoa. Men eg må innrømme at eg merkar det viss eg går mykje i flate sko ein dag, seier han.

Også han har ryggproblem, og trur ikkje flate sko er med på å gjere ryggen noko betre.

Likevel sver han truskap til skoa han alltid har gått med:

– Eg kjem til å bruke desse skoa til eg er ein gammal mann eller når legen seier at eg må gi meg, seier Briceno.

Her held Briceno ein av skoa han sel mykje av i butikken sin. Han seier slike typar sko sel veldig godt blant unge. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Veldig populære sko

Session i Stavanger selger mye sko. Felles for de fleste skoene er at de nettopp er flate. Ifølge butikkansatt Kristoffer Hovland selger disse skoene godt. – De er veldig populære. Men vi har mange flate sko som også har god demping, påpeker Hovland.

For det er ikkje sånn at alle flate sko er dårlege for deg. Nokon har god demping, og er dermed ikkje like dårlege for ledd.

– Eg har brukt flate sko mesteparten av livet. Nokre av skoa vi sel ser flate ut, men innersolen gjer at det kanskje er ein liten boge i skoen, seier Hovland.

Gjeld ikkje alle

Kiropraktor Jelstad seier det varierer frå person til person kor mykje belastning kroppen toler.

– Nokon merkar ingenting fordi dei er aktive og bruker beina. Andre merkar mykje.

Jelstad viser kvar i ryggen ein kan få vondt ved å bruke flate sko. Korsryggen er særleg utsett for belastningsskadar. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Men å bruke flate sko i ein meir aktiv kvardag seier han ikkje er lurt.

– Det handlar litt om kor mykje du går i kvardagen. Viss du sit på eit kontor heile dagen, så er det ikkje noko problem å bruke flate sko.

Stil over komfort

Sjølv om Børjesson ser at flate sko kan vere med på å gi problem for kroppen, så har ho personleg ikkje merka at bruk av flate sko har påverka henne.

– Genetikk og ein medfødd bøyg på føtene mine gjer at flate sko faktisk er det som er mest behageleg for meg, seier ho.

Børjesson bruker flate sko fordi dei er stilige, men også fordi ho meiner dei passar veldig godt for hennar føter. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Men for Briceno står stil over komfort:

– Dette er stil, og eg bruker dei som kvardagssko. Men sjølvsagt så bruker eg dei ikkje på fjelltur, avsluttar han.