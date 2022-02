Åtvarar mot russiske cyberangrep

Nupi-forskar Jakub Godzimirski seier norsk olje- og gassproduksjon er eit attraktivt mål for russiske cyberangrep. Noreg er den nest største gasseksportøren til Europa, Russland er den største. Godzimirski seier at det er dokumentert at Russland brukar cyberangrep for å fremje sine interesser.