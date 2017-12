ATV-fører påkjørt bakfra

Øksnevad: Politiet melder at føreren av ATV-en er tatt med av ambulanse for en sjekk. ATV-en skal ha stanset for en fotgjenger, og blitt påkjørt bakfra av en lastebil. ATV-føreren ble slengt av kjøretøyet. Politiet avhører folk på stedet.