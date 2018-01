Attføringsjobber må ut på anbud

Attføringsbedriften Allservice klager Stavanger kommune inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser, skriver Rogalands Avis. Bakgrunnen er at politikerne før jul bestemte at jobben som de utviklingshemmede i attføringsbedriften Attende gjør, ikke skal utsettes for konkurranse. Allseervice mener dette er forskjellsbehandling.