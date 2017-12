Åtte oppdrag for politiet i natt

Mellom klokka 23 og 07 hadde politiet sør i Rogaland åtte oppdrag forårsaka av «Aina». – Et nedblåst byggegjerde, strømledning, trampoline tatt av vinden, tre over veien, slike ting, sier leder for operasjonssentralen i Stavanger, Brit Randulff.