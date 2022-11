Åtte millioner kroner til kreftforskning

Kreftforeningen har gitt åtte millioner kroner til Stavanger universitetssjukehus for å forske på kreft i bukspyttkjertelen. Denne krefttypen oppdages vanligvis seint, og bare 15 prosent lever fem år etter at det er oppdaget. Målet med forskningen er å bruke blodprøver til å oppdage sykdommen tidligere. Kreftforeningen har delt 186 millioner kroner til 25 kreftforskere over hele landet. Professor Oddmund Nordgård ved Stavanger universitetssjukehus er den eneste kreftforskeren som har fått penger i Rogaland.