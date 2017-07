– Det er veldig fint å få hilse på folk. De sier at det lukter godt og at de er sultne, sier 17-åringen fra Afghanistan.

Han og to jevnaldrende venner sto opp tidlig i dag for å lage mat.

– Vi begynte på kjøkkenet i 09-tiden, og ble ferdige halv ett.

Nå står to svære sølvbakker med «Kabuli Pulao», Afghanistans nasjonalrett, på bordet. De har åpna dørene til kafeen i det de kaller «Blue house» på Hå mottakssenter på Jæren.

«Kabuli Pulao», Afghanistans nasjonalrett, samt kylling og salat. Foto: Anders Fehn / NRK

Åpner kjøkkenet hver sommer

Alle tre kom til Norge for to år siden som mindreårige enslige asylsøkere. En har bodd på Moi, lenger sør i Rogaland, en har bodd i Oslo, og nå er de samlet på Jæren. På Hå mottakssenter bor det 33 mindreårige enslige asylsøkere og nær 200 asylsøkere til sammen. I juli og august bytter de på kjøkkentjenesten og arrangerer kafé for lokalbefolkningen og turgåere i området.

– Når det er så fint vær som i dag kommer det alltid mange, sier Ida Marie Williams, som jobber på mottaket.

Dag Rugland fra Brusand satte pris på maten og ideen. Foto: Anders Fehn/NRK

Kafeen åpna for en halvtime siden, og langbordet utenfor er allerede fullt, solbrune rogalendinger med afghansk ris, kylling og salat på tallerkenene.

– Det var kjempegodt! Spennende og godt krydra, sier Dag Rugland som har tatt med familien på lunsj på mottaket.

Hverdagsintegrering

Maten er god og spesielt dyr var den ikke, men det er ikke selve maten som er hovedformålet med kafeen i «Blue house».

– Det er et kjempegodt tilbud. Det er spennende å møte de som bor her, se hvordan de har det og møte andre kulturer. Maten er en god anledning, sier Rugland, som besøker mottaket for første gang.

– Når du bor på mottak er det veldig godt å ha noe meningsfullt å gjøre, og utrolig verdifullt å få møte naboer og lokalbefolkningen, sier Williams.

Etter tre runder med sommerkafé er hun veldig fornøyd med oppslutningen. Hun forteller om rundt 30 besøkende hver gang og gode opplevelser hos gjester og beboere.

– Det er veldig kjekt. Folk er hyggelige og vi får gode tilbakemeldinger, sier 17-åringen fra Afghanistan, som snart fyller 18.