Asfaltsesongen er i gang

70 kilometer med fylkesveier skal asfalteres i årets sesong i Rogaland. Den første veien som ble asfaltert er fylkesvei 4370 Vigre ved Nærbø. I Sør-Rogaland skal 51 km asfalteres, mens i Nord-Rogaland får 19 km nye asfalt.

– Arbeidet med å legge ny asfalt skjer hele døgnet. Asfaltarbeid er støyende, og vi forstår at arbeidet er forstyrrende for naboer. Grunnen til at arbeidet skjer også på kvelder og netter, er hensynet til trafikantene, sier prosjektlederne Christian Gryte og Torbjørn Jektnes i Rogaland fylkeskommune.