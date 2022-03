Arvid Sjødin overtar som advokaten til Per Orderud

Arvid Sjødin skal overta som advokat for Per Orderud, melder Stavanger Aftenblad. Han kommer til å bistå i Orderuds kamp for å få saken sin gjenopptatt, sier Sjødin til avisen.

Sjødin har i mange år jobbet for å få saken mot både Viggo Kristiansen, og Birgitte Tengs' fetter gjenopptatt.