Arvid Mæland dropper kongefjell i Bjerkreim

Arvid Mæland gir opp drømmen om kongen i fjellet ved Lauperak, kunne Dalane Tidende melde i dag.

Formannskapet i Bjerkreim sa i går nei til Mælands søknad om å få fritak for saksbehandlingsgebyet i forbindelse med reguleringsplanen.

For Mæland var denne søknaden ein slags test på om kommunen ville stille seg bak det mye omtalte prosjektet.

Nå vil han se om det er andre kommuner som kan tenke seg å stille et fjell til disposisjon.

– Jeg håper og tror at en eller annen litt glømt kommune med et fint fjell vil se den sjansen. For vi er klare. Det skal ikke stå lenge før han er på plass, sier Mæland til NRK.