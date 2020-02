Hans Petter Hansen vokste opp i Stavanger og var kjent som mannen med den store stemmen.

Hansen er uløselig forbundet med «Jeg kommer snart igjen», en enorm slager på midten av 70-tallet. Men han hadde mange flere slagere, blant annet «Goodbye My Love, Goodbye» og «Paloma Blanca».

– Hvem var egentlig Hans Petter Hansen?

– Ja, det kan du si, starter John Skien. Venn og tidligere journalist i NRK Rogaland. Han ble kjent med artisten da Hansen var 21 år. De har kjent hverandre i 50 år.

Popartisten Hans Petter Hansen døde i går, 71 år gammel. En oppsummering av hans karriere. Du trenger javascript for å se video. Popartisten Hans Petter Hansen døde i går, 71 år gammel. En oppsummering av hans karriere.

Fra sveiser til artist

Hansen jobbet som sveiser på Rosenberg Verft på 60-tallet, da han ble oppdaga av en kamerat han jobbet med som lokket han til å begynne å synge.

– Det var ingen som visste at han sang. Søstera hans hadde knapt hørt han synge da han slo gjennom. Han var ganske sjenert, men hadde en enorm kapasitet og høyde i stemmen, forteller Skien.

Det var mye dans på 60- og 70-tallet. Fire-fem ganger i uka kunne folk ta på seg pentøyet og svinge seg rundt på dansegulvet.

John Skien har kjent Hans Petter Hansen i 50 år. Han hyller artisten, som han sier er av det slaget som hører til sjeldenhetene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det var et eldorado for folk som kunne synge. Men jeg tror ikke han hadde noen ambisjoner om en platekarriere.

Ramlet av stolen

Men etter fem-seks år, ved en ren tilfeldighet, ble han oppdaget av artisten Jan Høiland på danserestauranten Altsor i Stavanger. Han ble mektig imponert og introduserte han for Arne Bendiksen som fikk et lydopptak.

Bendiksen mottok masse prøveopptak, og Hansen sin stemme ble liggende og støve ned.

– Men med det samme han hørte opptaket holdt han på å ramle av stolen.

Hansen fikk en femårskontrakt i 1974, og ble hentet inn i studio for å spille inn en norsk versjon av «Goodbye My Love, Goodbye»

– På denne tida skrev man lite musikk selv, men oversatte.

Og sangen «Jeg kommer snart igjen» ble født.

– Den ble et kanongjennombrudd. Han solgte enormt med singler og LP-en solgte til gull da den kom.

Hører til sjeldenhetene

Han begynte i en gruppa Staccato, en Stavanger-basert gruppe. Sammen turnerte de over hele landet, til stor glede for det norske folk.

– En periode var han kanskje den mest populære popartisten i Norge.

En ung Hans Petter Hansen midt i sin karriere, 1976. Foto: Oddvar Walle Jensen / SCANPIX

Etter noen år fant han ut at dette livet var ganske anstrengende. I 1982, etter åtte år i bransjen slutta han å turnere. Men suksessen var et faktum.

– Det var et veldig voksent valg, de fleste som var så formidable som han ville ha klamret seg til karrieren.

Hansen sang sporadisk, helt fram til i høsten 2019, på en pub i Stavanger.

Da møtte Skien en som hadde vært der og hørt han synge, som sa:

– Herregud, han sang pinadø sånn som i gamledager.

For Hansen fikk trøbbel med hjerte for allerede 20 år siden, noe som også medførte at han måtte tone det ned.

– Det rare er jo at stemmen holdt seg forbløffende bra, selv om helsa begynte å skrante.

Sangteknisk var det aldri en uren tone, det var nesten som om han var født til å synge, forklarer Skien.

– Helt til det siste året. Han var et enormt naturtalent. Sånne som han dukker bare opp av og til. Det sa de fleste i levende livet, så da er det ingen grunn til å legge skjul på det når han er dø.