Arnvid (59) har levert post til fots i 40 år. Nå har han kun to gående kolleger igjen

– Da jeg begynte var vi mellom 20 og 30 postbud som hadde gående ruter i Stavanger sentrum, forteller Arnvid Tveit (59).

Han er en av de aller siste som er ute og går til fots. I Gamle Stavanger fyller ham postkassene til innbyggerne.

– Det kjekkeste er å levere brev med håndskrift på konvolutt, men det er langt mellom dem.

Nå er det kun tre gående postruter i hele Rogaland. 59-åringen har vært fast ansatt i Posten de siste 40 årene, de siste 20 årene som postbud.

På ruten i Stavanger sentrum går Arnvid Tveit innom Gamle Stavanger. Han liker best å levere post i postkasser og er ikke like begeistret for brevsprekker. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det er litt vemodig. Trist når du ser jobben er i ferd med å forsvinne, men det er teknologien som kommer og tar oss, forteller han.

100 gående postruter igjen

Postbudet erkjenner at postmengden har gått drastisk ned de siste årene. Siden 1999 har mengden brev falt med 65 prosent i Norge. I 2018 gikk nedgangen betydelig raskere enn før.

Det har ført til at Posten Norge må gjøre tiltak. For to uker siden ble det besluttet at flere hundre arbeidsplasser sentraliseres. De siste tre årene har Posten kuttet hele 1500 årsverk.

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge. Foto: Posten

– Det var mange gående postbud på 50-, 60- og 70-tallet, men de siste 20 årene har antallet vært ganske stabilt, forteller pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff.

I dag er det 100 gående postruter i Norge. Hele 63 av dem har arbeidssted i Oslo. 21 i Bergen.

Gående postruter i Norge Ekspandér faktaboks Antall gående ruter: Akershus: 2

Hordaland: 21

Møre og Romsdal: 1

Nordland: 5

Oslo: 63

Rogaland: 3

Telemark: 1

Trøndelag: 4

Totalt: 100

Gjennom 80- og 90-tallet var det en økning i både reklame og pakker som måtte leveres ut. Dermed økte behovet for motoriserte kjøretøy. I dag er 35 prosent av kjøretøyene elektriske.

Går 20.000 skritt om dagen

Tiden der postbud Tveit fylte opp skulderveskene med post og vandret av gårde i Stavangers gater er også over. I dag har han med seg en elektrisk tralle for å håndtere vekt og volum, samt en avlastningsvest for å bære post til de nærmeste stoppene.

Det har gjort jobben mye lettere.

– Men noen dager angrer jeg litt på yrkesvalget. Når det er vått, kaldt og mørkt.

På en arbeidsdag går han rundt 20.000 skritt. Derfor er det kjærkomment med en strekk på sofaen etter endt arbeidsdag. På veien må han gjøre mer enn å levere post.

Etter at Arnvid fikk en elektrisk tralle har postruten i Stavanger sentrum blitt betraktelig lettere. Før måtte bære posten i en skulderveske. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Om sommeren hjelper vi turister som har gått seg ut av kartet, og ikke vet hvor de er.

Langs postruten møter han Astrid Sofie Pedersen. Hun synes det er kjekt å få besøk av postbudet.

– Jeg får mye mindre post nå. Det kommer en regning eller to, men ikke like mye som før. I dag kom lønnen, og det er koselig, avslutter hun.