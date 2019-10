Arne (65) ble frastjålet armsykkelen sin – nå vil venner bidra økonomisk

Da Arne Nodland (65) fra Egersund skulle ut i garasjen i morges fikk han seg en overraskelse.

– Jeg fikk sjokk. Det nytter ikke å bli sint, men jeg blir oppgitt over hvordan verden har blitt. Hvor blir det av moralen til folk, når hjelpemidler til handikappede personer blir stjålet? sier han.

Armsykkelen han kobler til rullestolen sin var sporløst forsvunnet.

Det samme var laderen, solbrillene, hjelmen og hanskene til Nodland.

– Det er mildt sagt tragisk. Mitt sosiale liv blir totalt forandret uten. Jeg er jo helt avhengig av armsykkelen på grunn av min livssituasjon. I verste fall kan det ta lang tid før en ny er på plass.

Har anmeldt tyveriet

Nodland har en ryggmargskade. For tre år siden ble han lam fra brystet og ned. I hverdagen er han avhengig av rullestol for å komme seg rundt. Etter at han fikk armsykkelen har det gjort hverdagen mye enklere for 65-åringen.

– Jeg bruker den hver dag. Enten til trim eller for å sykle rundt i byen og treffe folk. Den har forandret livet mitt, forteller Nodland.

På to år har han syklet over 400 mil ved hjelp av armsykkelen, som er Nav sin eiendom.

Nå er tyveriet anmeldt.

NRK har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at de har mottatt anmeldelsen. Saken er nå under etterforskning.

– Jeg tenker at den er på vei til utlandet i en stor varebil. Den veier rett i underkant av 100 kilo, så det må to mann til for å løfte den. Den er stor, så du får den ikke inn i en vanlig personbil.

I tillegg må du ha en spesiell rullestol for å kunne bruke armsykkelen, ifølge Nodland. Dermed er nytteverdien begrenset til svært få mennesker.

Vil bidra økonomisk

65-åringen har lagt ut et Facebook-innlegg i håp om å få tips om hvem som kan ha stjålet armsykkelen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg:

– Utrolig hvor frekke folk kan være, skriver en person.

VIL BIDRA: Rema 1000-kjøpmann Arild Sæstad vil bidra økonomisk om det blir nødvendig. Foto: Øystein Ellingsen

– Utrolig at noen kan være så onde. Dette var trist å høre. Håper inderlig at synderen angrer seg, skriver en annen.

Flere har også ytret at de vil bidra økonomisk for at Nodland får en ny armsykkel. Blant dem er en lokal Rema 1000-kjøpmann.

– Det er helt forferdelig. Arne handler hos meg. Jeg kjenner ham godt, og den kampen han har vært gjennom, sier Arild Sæstad.

Nå er kjøpmannen klar til å åpne lommeboken for at Nodland fortsatt kan være et innslag i bybildet i Egersund.

– Jeg har muligheten til å bidra, så om det blir aktuelt vil jeg det. På Facebook er det mange som har sagt at de vil bidra. Alle mener jo at dette er forkastelig.

Også Nodland har fått med seg responsen fra Facebook-vennene sine.

– Det er mange som skriver til meg. Armsykkelen er min redning for å ha et sosialt liv, uten den har jeg ikke samme mulighet til å være ute i frisk luft og treffe folk ansikt til ansikt, avslutter han.