Årets stavanger-kunstner

Scenekunstneren Maria Drangeid (31) er årets stavangerkunstner 2022. Drangeid får et arbeidsstipend på 100.000 kroner og et innrammet fotografi av billedkunstner Ingunn Fyllingen. Drangeid er forfatter, dramaturg og frilans teaterregissør. For tiden hun regissør på et stykke som settes opp på Trøndelag Teater 5. mars.