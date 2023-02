Årets kokk til Stavanger

Stavanger blir vertsby for Årets kokk, den norske kvalifiseringskonkurransen for Bocuse d’Or Europe 2024. Konkurransen finner sted i Stavanger Konserthus 18. september 2023. Samme dag arrangeres også Årets unge kokk 2023, en rekrutteringskonkurranse for Årets kokk.