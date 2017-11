Arbeidsulykke på Aibel

Politiet melder om en arbeidsulykke ved Aibels verft i Haugesund. Personen fikk en bjelke over ryggen og er sendt til sykehus for sjekk.er sendt til sykehus for sjekk. Personen var oppe og gikk, melder politiet. Det blir foretatt en åstedsundersøkelse.